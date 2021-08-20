مصرع خمسينى تناول أقراصًا جنسية مجهولة المصدر فى بنى سويف

لقي شخص مصرعه، بمحافظة بنى سويف، بعد أن تناول أقراصا جنسية مجهولة المصدر، نُقل على إثرها جثة هامدة لمستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغً بوصول "ي.ح.ع" 51 سنة، مقيم حي مقبل بمدينة بني سويف، جثة هامدة لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن غرفة عمليات فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، تلقت بلاغًا بإصابة مواطن بمنزله بحالة بأعياء شديد، وانتقلت السيارة بطاقم الإسعاف، لموقع البلاغ ونقلته إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي تبين أنه فارق الحياة.

وتبين لأطباء مستشفى بني سويف الجامعي، من الفحوصات الطبية والكشف الظاهري، أن المتوفى تناول أقرصًا مجهولة يحتمل أنها "جنسية" أصيب على إثرها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، ما تسبب في وفاته قبل وصوله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصّرحت بدفن الجثة، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.