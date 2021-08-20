كل ما تريد معرفته عن معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021

يبحث عدد كبير عن مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021.. بعد إعلان نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي، منذ أيام قليلة، بدأ آلاف الطلاب فى البحث عن الكليات والمعاهد العليا التى يرغبون في الالتحاق للدراسة بها، خاصة مع انخفاض الحدود الدنيا للمجموع، وبدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بداية من الغد، ومنها الالتحاق بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران .





مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021



زادت عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بمنطقة إمبابة الذى تأسس عام 1997.

كما يتم كذلك التعرف على شروط الالتحاق والحد الأدنى بالتنسيق، والذى يضم 6 شعب وتخصصات للدراسة تتيح عدة فرص للاختبار من الطلاب حسب التقديرات بعد سنة الإعدادى وحسب الرغبة فى التخصص.







معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران





حدد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران فى إمبابة بجوار المطار بمحافظة الجيزة عدة شروط للالتحاق به للدراسة لمدة خمس سنوات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الأجنبية والدبلومات الفتية الخاصة بالشعبة الهندسية، من خلال نخبة متميزة من الأساتذة والمهندسين والمتخصصين.



وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية فى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران مبلغ 14 ألفا و304 جنيهات للعام الدراسى الواحد تتضمن كل الرسوم والمصروفات.



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يمنح المعهد درجة البكالوريوس للطلاب الملتحقين بالدراسة فى 6 تخصصات متميزة، تتضمن شعبة الهندسة المدنية، وقسم هندسة الطيران، وشعبة الهندسة المعمارية، وشعبة هندسة القوى الكهربائية، بالإضافة إلى تخصص هندسة القوى الميكانيكية.



كما حدد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بجوار مطار إمبابة عدة وسائل للاتصال والاستعلام عن كل شروط الالتحاق للدراسة ومنها الاتصال التليفونى وصفحة المعهد على فيس بوك.