الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021

معهد هندسة وتكنولوجيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

يبحث عدد كبير عن مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021.. بعد إعلان نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبي، منذ أيام قليلة، بدأ آلاف الطلاب فى البحث عن الكليات والمعاهد العليا التى يرغبون في الالتحاق للدراسة بها، خاصة مع انخفاض الحدود الدنيا للمجموع، وبدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بداية من الغد، ومنها الالتحاق بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران .

 
مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 2021

زادت عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت ومحركات البحث المتعددة ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة مصاريف معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بمنطقة إمبابة الذى تأسس عام 1997.

كما يتم كذلك التعرف على شروط الالتحاق والحد الأدنى بالتنسيق، والذى يضم 6 شعب وتخصصات  للدراسة تتيح عدة فرص للاختبار من الطلاب حسب التقديرات بعد سنة الإعدادى وحسب الرغبة فى التخصص.  

 


 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران 



حدد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران فى إمبابة بجوار المطار بمحافظة الجيزة عدة شروط للالتحاق به للدراسة لمدة خمس سنوات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لهذا العام أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الأجنبية والدبلومات الفتية الخاصة بالشعبة الهندسية، من خلال نخبة متميزة من الأساتذة والمهندسين والمتخصصين. 


وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية فى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران مبلغ  14 ألفا و304  جنيهات للعام الدراسى الواحد تتضمن كل الرسوم والمصروفات.
 

اقرأ أيضاً

تنسيق كليات الأزهر الشريف 2021
 يمنح  المعهد درجة البكالوريوس للطلاب الملتحقين بالدراسة فى  6 تخصصات متميزة، تتضمن شعبة الهندسة المدنية، وقسم هندسة الطيران، وشعبة الهندسة المعمارية، وشعبة هندسة القوى الكهربائية، بالإضافة إلى تخصص هندسة القوى الميكانيكية. 

كما حدد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بجوار مطار إمبابة عدة وسائل للاتصال والاستعلام عن كل شروط الالتحاق للدراسة ومنها الاتصال التليفونى وصفحة المعهد على فيس بوك.

الهندسة المدنية منطقة إمبابة الهندسة المعمارية المصروفات الدراسية تكنولوجيا الطيـران المهندسين الطيران معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

المعمل الجنائى يعاين آثار حريق شقة سكنية فى عين شمس

مباريات الدورى الإيطالى مجانًا على «يوتيوب» من الموسم المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

رسالتان فى أسبوع.. تفاصيل خطاب ملك المغرب إلى الرئيس الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل