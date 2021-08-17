منذ أن اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأحد، نتائج الثانوية الأزهرية، وتم إتاحة النتيجة للطلاب عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف، بدأ البحث عن تنسيق كليات الأزهر 2021.

مؤشرات تنسيق كليات الأزهر 2021

لا يختلف التنسيق كثير عن ما أقره الدكتور محمد المحرصاوي العام الماضي، حيث كان تنسيق كليات الأزهر 2021 العام الماضي كالآتي..

الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة.

كلية طب بنات الأزهر بدمياط 634 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632 درجة.

كلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة 628 درجة.

كلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات بالقاهرة 619 درجة.

كلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة.

المعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة.

كلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي.

كلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.

كلية اللغات والترجمة تخصص عام 88.89% 560 درجة.

كلية الإعلام 85.63% 539.5%، شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات 79.21% 499 درجة.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 78.10% 492 درجة.

كلية التربية الرياضية قاهرة 73.33% 462 درجة.

كلية الدعوة الإسلامية تخصص عام 56.67%.

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 55%، كلية اللغة العربية تخصص عام 53.49%.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 51.75%.

واعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أمس الأحد، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلني 61.65%، ونسبة النجاح العامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التي ساهمت في نجاح الامتحانات، وأن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش، وهي الإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.