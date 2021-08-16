بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الأزهر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ اعتماد نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية أمس الأول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نسب نجاح الطلاب وكيفية تقديم التظلمات وقيمة رسوم ورابط تقديم التظلمات.

تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

خصص الأزهر الشريف رابط موقع البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية على المواد الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يجوز للطالب الطعن مرة واحدة فقط على ورق الإجابة لكافة المواد الدراسية حيث تم تخصيص 198 مقرا لفحص أوراق الإجابة للمواد المتظلم عليها منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لإعادة تجميع درجات الطالب في جميع أسئلة المادة المتظلم عليها لحصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتخصص بها في المستقبل.

موعد تقديم تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية

فتح الأزهر الشريف باب تلقي طلبات التظلم الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية على نتائج طلاب الثانوية الأزهرية خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر المقبل ولمدة شهر حيث وصلت نسب نجاح طلاب الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي (2020-2021) 51.25% وبلغ نسب نجاح طلاب القسم الأدبي 46.5 % وطلاب القسم العلمي 61.65% والتي تم اعتمادها يوم 14 أغسطس الجاري والتي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث تمت الامتحانات داخل المدارس و ورقة امتحانية مع مراعاة نصائح منظمة الصحة العالمية من ارتداء كمامات واقية والإلتزام بالمسافات الآمنة بين جميع المتواجدين داخل اللجنة المدرسية.

اقرأ أيضا:

لينك الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية

رسوم تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية

حدد الأزهر الشريف قيمة رسوم تقديم التظلم لطلاب الثانوية الأزهرية بـ100 جنيه يمكن دفعها إلكترونيا وذلك كرسوم فحص ومراجعة درجات الطلاب في المادة الواحدة المراد التظلم عليها حيث يمكن معرفة النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الأزهر 2021 وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات.