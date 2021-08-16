الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

تظلمات الثانوية الأزهرية
تظلمات الثانوية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الأزهر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد حاليا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ اعتماد نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية أمس الأول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نسب نجاح الطلاب وكيفية تقديم التظلمات وقيمة رسوم ورابط تقديم التظلمات.

تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021 

خصص الأزهر الشريف رابط موقع البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات التظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية على المواد الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يجوز للطالب الطعن مرة واحدة فقط على ورق الإجابة لكافة المواد الدراسية حيث تم تخصيص 198 مقرا لفحص أوراق الإجابة للمواد المتظلم عليها منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لإعادة تجميع درجات الطالب في جميع أسئلة المادة المتظلم عليها لحصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات التي تؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتخصص بها في المستقبل.

txt

أول مكرر الثانوية الأزهرية: مكالمة شيخ الأزهر أزالت إرهاق المذاكرة

txt

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

txt

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية يصل جامعة الأزهر بأسيوط

txt

«البحوث الإسلامية» يشارك ضمن جناح الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب بإصدارات علمية

موعد تقديم تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية 

فتح الأزهر الشريف باب تلقي طلبات التظلم الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية على نتائج طلاب الثانوية الأزهرية خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر المقبل ولمدة شهر حيث وصلت نسب نجاح طلاب الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي (2020-2021) 51.25% وبلغ نسب نجاح طلاب القسم الأدبي 46.5 % وطلاب القسم العلمي 61.65% والتي تم اعتمادها يوم 14 أغسطس الجاري والتي أجريت وسط إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث تمت الامتحانات داخل المدارس و ورقة امتحانية مع مراعاة نصائح منظمة الصحة العالمية من ارتداء كمامات واقية والإلتزام بالمسافات الآمنة بين جميع المتواجدين داخل اللجنة المدرسية.

اقرأ أيضا:

لينك الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية 

رسوم تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 

حدد الأزهر الشريف قيمة رسوم تقديم التظلم لطلاب الثانوية الأزهرية بـ100 جنيه يمكن دفعها إلكترونيا وذلك كرسوم فحص ومراجعة درجات الطلاب في المادة الواحدة المراد التظلم عليها حيث يمكن معرفة النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. تقديم تظلمات الأزهر 2021 وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات.

بوابة الازهر الالكترونية بوابة الأزهر تقديم تظلمات الأزهر 2021 تظلمات الأزهر 2021 تقديم تظلمات الأزهر طلاب الثانوية الأزهرية تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021 تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

سكن لكل المصريين.. كل ما تريد معرفته عن المبادرة وكراسات الشروط

«توفت بنفس مرض والدها».. القصة الكاملة لوفاة طالبة ثانوية قبل النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟