بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب سيارة على محور الضبعة

أصيب اليوم الجمعة، 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في الكيلو 195 بطريق محور الضبعة وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "خالد حامد إدريس 54 سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف خالد حامد 27 سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لارا أحمد محمد 10 سنوات مصابة باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خلود خالد حامد 30 سنة مصابة باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزه تامر قرني 21 سنة مصاب باشتباه pc وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث "دينا خالد حامد 21 سنة مصابا باشتباه pc وجرح قطعي باليد اليسري حوالي 8 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آمال عدسة عثمان 51سنة مصابا باشتباه pc وجرح بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اسيل تامر قرني 4 سنوات مصابة باشتباه pc وجرح رضي باليدين اليمنى واليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام تامر قرني 8 سنوات مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالساقين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.