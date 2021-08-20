الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حلويات مودرن».. شقيقتان يبيعان الفريسكا بطريقة مبتكرة بكورنيش الإسكندرية (فيديو)

مشروع أمنية وألاء
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

بطاولة صغيرة على كورنيش الإسكندرية، انطلقت فكرة فتاتين لبدء مشروع لصنع رقائق الفريسكا وتقديمها للزبائن بطريقة جديدة ومبتكرة.

على كورنيش منطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، تقف «أمنية وآلاء» شقيقتان في العشرينات من عمرهما، أمام ماكينة صنع بسكويت الفريسكا، وبعض أنواع الكيك والشيكولاتة، يوميًا لأكثر من 8 ساعات يقدمان خلالها لزبائنهما منتجاتهما المتميزة.

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

التقت «الدستور» الشقيقتين للتعرف منهن على تفاصيل مشروعهما، تقول أمنية عمر، 28 عامًا، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، إنها بدأت مشروع «فريسكا مودرن» مع شقيقتها الصغرى ألاء، منذ شهرين، لتقديم الفريسكا الحديثة، بطريقة مبتكرة ومطورة.

وأضافت لـ« الدستور» أن ما يميز الفريسكا التي يقدموها هي نوع العجين والتي تصنعها بدون سكر، حتى تكون جيدة عند إضافة الحشوات والاضافات من الصوص بأنواعه المختلفة، مشيرة أنهم أول من قدموا الفريسكا الحديثة بصوص من الداخل والخارج أيضًا.

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

وأوضحت أنها اقدمت على تنفيذ فكرة مشروع الفريسكا مع شقيقتها بالتزامن مع موسم الصيف بالإسكندرية، حيث أنها كانت تعمل في مجال مختلف، ولكن طرأت عليها بعض الظروف جعلتها تتجه إلى بدء مشروع صغير بفكرة محببة لها وغير منتشرة.

وأشارت إلى أنها هي وشقيقتها يتعاونان مع بعضهما البعض، حيث تقوم بصنع العجين في المنزل قبل النزول للعمل بـ8ساعات وتضعه في الثلاجة ثم الفريزر لكي تكون جاهزة، فضلا على أنها تقوم بتسوية الفريسكا وتحضيرها وحشوها، وتقوم شقيقتها الصغرى بالاهتمام بالجانب المادي واوردرات الزبائن، ومساعدتها أيضًا.

وتابعت أن الفريسكا تستغرق في تسويتها من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق على النار، والفكرة هنا أن الزبون يفصلها حسب رغبته من الحجم ونوع الحشو ونوع الصوص المضاف إليها.

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

ومن جانبها قالت ألاء حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية هذا العام، إنهما يقدمان الفكرة بطريقة مطورة، وبأنواع إضافات جديدة، حيث تُقدم بالشيكولاتة بأنواعها، والكيك، والنوتيلا، وصوص من داخل الفريسكا وخارجها، انواعه: (شيكولاتة، مانجا، كراميل، وعسل ابيض).

وأضافت لـ«الدستور» أنهما يبدأن العمل من الساعة 7 مساءً وحتى الفجر، مشيرة إلى أنهما يقيمان بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، ويتجهان يوميًا لمنطقة كليوباترا على الكورنيش وهو المكان الذي اختاراه ليتناسب مع المشروع و موسم الصيف.  

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

وأشارت إلى أن أسعار الفريسكا هي: ( 10، 15، 20، 25)  حسب الحجم والحشو والإضافات، لافتة إلى أن زبائنهما من جميع الأعمار بداية من سن 3 سنوات، وحتى 70 سنة، مؤكدة أن الجميع يعاملهما باحترام فضلا عن التشجيع والدعم الكبير الذي يتلقونه من المارة والزبائن.

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

ووجها الشقيقتان رسالة للشباب بأن يسعوا خلف حلمهما، وأن سوق العمل مفتوح يستطيع كل شخص يعمل في المجال الذي يحبه أو مناسب له، بفكرة مشروع جديدة يمكن أن تكبر مع الوقت، أو يتشارك مجموعة من الشباب في مشروع تكون بداية لهم.

وتمنوا أن تكون طاولتهما الصغيرة التي تحمل أدواتهما في صناعة الفريسكا، هي نقطة البداية لحلمهما بتطوير المشروع حتي يصبح مصنع للفريسكا على طريقتهما الخاصة.    

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مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية

مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
مشروع أمنية وألاء لبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية
كورنيش الإسكندرية الفريسكا جديدة ومبتكرة فريسكا مودرن مشروع صغير تطوير المشروع

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