850 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة ‎‎بفيروس كورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 23 ألفا و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و175 ألفا و211 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 850 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الفترة نفسها؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 251 ألفا و319 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت مليونين و503 آلاف و833 حالة.

كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفًا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.