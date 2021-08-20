«دراجتك صحتك».. نصائح للفتيات عند ركوب الدراجات

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك..صحتك" بإجمالي ٣٢٠٠ دراجة بواقع "٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية"، إذ تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم ٤ أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

وركوب الدراجات عالم مليء بالبهجة يمكن أن يكون ركوبها ممتع على طول طريق أو ممر رياضة، لكن الدراجة التي تم تكوينها بشكل لا يناسب بعض الفئات، حيث تكون غير مريحة بعض الشيء للفتيات.

فيما يلي بعض النصائح الأساسية حول ركوب الدراجات التي يجب على كل فتاة معرفتها للبقاء مرتاحة عند الاستعداد لركوبها فترة أطول حسب موقع totalwomenscycling الأمريكي.

الملابس:

ارتدى شورت ركوب الدراجات تحت ملابسك، ولا ترتدي ملابس داخلية رفيعة، لأنها تكون غير مريحة، ويجب شراء زوج جيد من السراويل ذات الطول المناسب ولا تكون طويلة جدا فتعرقلك وأن تكون أكثر راحة وقطنية حتى تشرب العرق.

سرج الدراجة:

هناك سرج خاص بالنساء مصمم جيدًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الراحة على عكس الاعتقاد الشائع، يوجد ما يسمى بالسرج المريح، ويكون مصمم خصيصا للفتيات فقام العديد من المصنّعين بصنع سروجًا بعرض مختلف، ولدى تجار التجزئة أجهزة قياس تساعدك على تحديد ما تحتاجيه.

ضبط الدراجة:

إن ضبط دراجتك بشكل صحيح سيجعلك تقودين بشكل أفضل وأسرع.

النساء لسن مجرد نسخ أصغر من الرجال:

جسم الإنسان واحد سواء عند الرجال او النساء ماعدا الأعضاء التناسلية، يجب ألا تكون بنية الحوض هم لديك لأن المراة تحمل مركز الثقل في جسمها في الأسفل، يحمل الرجال مركز ثقلهم فى أعلى الجذع. إذا كنتي تركبي الدراجة في نفس وضع الرجل ، وهو الميل أكثر للإمام فمن المرجح أنك ستعاني من آلام الرقبة والكتف وتلك المشكلة تعاني منها النساء أكثر من الرجال.

الأحذية:

ستساعدك الأحذية المخصصة لركوب الدراجات على اكتساب المزيد من التحكم عند الركوب او قومي بتوسيع مجموعة الأحذية الخاصة بك مع زوج جيد من أحذية ركوب الدراجات يمكن ارتداء الكوتشيات الرياضية ذات النعل الصلب لإنها لا تسمح لقدمك بالثني كثيرًا أثناء الركوب ، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل على طول الساق ، وفي الوركين وتتميز بتوفر منصة ثابتة لقدمك ستظلين قادرة على المشي بشكل طبيعي وستحصلين على طاقة أفضل عندما تقومين بهرس الدواسات.

دواسات بدون مشابك:

الدواسات بدون مشابك تثبت حذائك في مكانه وتساعد على تحسين أسلوبك في القيادة

يمكن تبديل الدواسات إلى دواسات بدون مشابك وهناك العديد من المزايا لاستخدام الدواسات بدون مشابك يتم تثبيت قدميك في المكان المناسب على الدواسة؛ يمكنك إمداد نفسك بالمزيد من القوة فضلا عن انها أسهل بكثير في الاستخدام من المشابك والأشرطة القديمة التي استخدمها راكبو الدراجات القدامى.

تعلمي كيفية إصلاح الإطارات المثقوبة:

لا يوجد ما يسمى بإطار مقاوم للثقب، لذلك من المحتم أن تتعرض الدراجة لثقب في مرحلة ما أثناء ركوبها، واحدة من أقوى النصائح التي نقدمها لراكبي الدراجات المبتدئين، كمسألة تتعلق بالسلامة الشخصية، هي أن يعرف الجميع كيفية إصلاح الاطارات.

ضبط موضع أذرع المكابح:

يجب ضبط موضع أذرع المكابح لقيادة أكثر سلاسة وتقنية أفضل للفرامل، والتعرف على المسافة بين المقود وأذرع المكابح في معظم إعدادات المكابح الحديثة، يكون اذرع المكابح قابل للتعديل، لذلك لن تضطرى إلى التمدد حتى أصابعك للوصول إلى الرافعات إذا كنتي قادرة على إمساك الرافعات بشكل أفضل، فستتمكني من تشغيل المكابح بشكل أكثر فعالية، وبالتالي يمكنك التحكم بشكل أفضل في سرعتك.