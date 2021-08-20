صحيفة: بريطانيا قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا

ذكرت صحيفة تليجراف أن بريطانيا قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما هذا الخريف، بينما يدرس علماء الحكومة قصر الجرعة الثالثة على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



وقالت الصحيفة إن هيئة الصحة الوطنية البريطانية وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.



ومع ذلك قالت مصادر مقربة من اللجنة لصحيفة تليجراف إن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا النهج وقد يتم استهداف فئة "محدودة" تشمل من هم في أمس الحاجة إليه.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة القول "أي برنامج معزز سيعتمد على النصيحة النهائية من اللجنة المشتركة المستقلة المعنية بالتطعيم والتحصين. ولحين تلقى المشورة من اللجنة، لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن المتطلبات الأوسع لمن ينبغي أن يحصلوا على جرعات معززة".



وقال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات هذا الشهر إن بريطانيا ليست بحاجة حاليا إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 وينبغي إعطاء‭‭ ‬‬هذه الجرعات إلى دول أخرى.





وتخطط بريطانيا تخطط لطرح برنامج لجرعات معززة من لقاحات كوفيد-19، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر ، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.



وتلقى ما إجماليه 47.41 مليون في بريطانيا جرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى 17 أغسطس آب بينما تلقى 40.99 مليون جرعة ثانية.



وكان مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي ذكروا أن جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا ستُتاح على نطاق واسع للأمريكيين اعتبارا من 20 سبتمبر ، مستشهدين ببيانات تظهر تضاؤل الحماية من اللقاحات الأولية مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا المتحورة.



وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في بيان إن المسؤولين الأمريكيين سيتيحون جرعة ثالثة للمواطنين الذين حصلوا على لقاحي مودرنا وفايز-بيونتك ذوي الجرعتين قبل ثمانية أشهر على الأقل.



