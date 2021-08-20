محافظ البحيرة ومدير الأمن يتابعان أعمال رفع انقاض العقار المنهار بدمنهور (صور)

وجه على الفور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار.

وتم على الفور إخلاء عدد ٣ عقارات مجاورة له وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمني حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وانتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار.

وتتم الأعمال تحت الإشراف المباشر للواء المحافظ والذي أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه وجه بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهياره و فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، مشيرًا إلى أنه يتم رفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية والبحث عن ناجين أو ضحايا.

محافظ البحيرة ومدير الأمن

وأكد المحافظ أعمال رفع الأنقاض أسفرت حتى الان عن إنقاذ أحد المواطنين وخروج عدد ٢ حالة وفاة، وجاري رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين أو ضحايا، مشيرًا إلى أن العقار لم يصدر له أي قرار إزالة، حيث تشير الشواهد أن حالته الخارجية كانت جيدة.

وقامت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، بفضل التيار الكهربائي عن جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، كما قامت شركة الغاز الطبيعي بفصل الغاز عن العقار، وجميع العقارات المجاورة للعقار المنهار.

وصل منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى مكان العقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وذلك لتفقد الجهود التى تبذلها قوات الحماية المدنية خلال عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

محافظ البحيرة ومدير الأمن

وقامت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برفع حالة الطوارئ داخل جميع مستشفيات مدينة دمنهور، وتم الدفع بخمس سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول العقار، وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وكانت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، تمكنت من انتشال ثلاثة جثث من قاطني العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

أعمال رفع انقاض العقار المنهار بدمنهور

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، الخميس، انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.