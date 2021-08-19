الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مباحثات بين وزير الخارجية الإماراتى ونظيره البريطانى بشأن أفغانستان

عبدالله بن زايد آل
عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، تطورات الأوضاع في أفغانستان وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

 

واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات وبريطانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وأكد بن زايد لنظيره البريطاني دعم الإمارات لجهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

 

من جانبه، أعرب دومينيك راب عن شكره لنظيره الإماراتي على الدعم الذي قدمته أبوظبي لإجلاء مواطنين بريطانيين وكذلك الأفغان الذين ساعدوا المملكة طوال الـ20 عاما الماضية.

 

الإمارات تتابع تطورات الوضع الأفغاني

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في وقت سابق الخميس، أن أبوظبي تركز على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسئوليها وموظفيها من أفغانستان بأمان.

 

وذكرت الخارجية الإماراتية في بيانها إن الإمارات ساهمت في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان قبل وأثناء الوضع الحالي، مشيرة إلى أنها عملت أيضا إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان، فى إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية.

 

وأكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون التنمية الدولية في البيان أن تركيز الإمارات في الأيام الأخيرة ينصب على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسئوليها وموظفيها بأمان بما في ذلك بعض المواطنين الأفغان، عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وشدد الشامسي على أن أبوظبي عضو ملتزم وناشط في المجتمع الدولي وأنها تبذل جهودا دءوبة لحماية وإغاثة المحتاجين، مشيرا إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات في هذا الشأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولي.

 

وأضاف: "انطلاقا من دعمنا الثابت للحلول السلمية والمتعددة الأطراف تعمل دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية والاستقرار".

 

وتتابع الإمارات عن كثب التطورات في أفغانستان وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، حسب بيان الخارجية الإماراتية.

عبدالله بن زايد آل نهيان دومينيك راب أفغانستان بريطانيا الإمارات طالبان

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