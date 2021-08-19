بنجلاديش تشهد أقل معدل وفيات بكورونا خلال 7 أسابيع

أعلنت السلطات الصحية فى بنجلاديش، اليوم، تسجيل أقل معدل لحالات الوفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد بالمقارنة بما كان عليه الوضع خلال قرابة سبعة أسابيع.

وأوضحت السلطات الصحية، فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أنها سجلت 159 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن هذا العدد يعتبر أقل عدد يتم تسجيله منذ يوم الخامس من يوليو الماضى، حيث تم تسجيل 164 حالة وفاة.

وجاء فى البيان أن إجمالي عدد الوفيات يبلغ 24878 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1447210 حالات إصابة فى بنجلاديش.

وأضاف البيان أن معدل حالات الإصابة الايجابية بالفيروس انخفض إلى 17.64%، وذلك بعد اجراء فحوصات على 37226 عينة يومى الأربعاء والخميس.

وأشارت السلطات الصحية فى بنجلاديش إلى تعافى 10153 مريضا من كورونا، ليصل بذلك اجمالى عدد المتعافين إلى 1337181 متعافيا.