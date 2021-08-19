طلب إحاطة لخفض نسب القبول في الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج

تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن مطالب أولياء أمور طلبة الشهادات المعادلة العربية، بشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية.

وطالبت النائبة في طلبها، بضرورة إعادة النظر في نسب القبول في الجامعات الحكومية، خاصة وأن الوافدين لهم مقاعد ومكانة أفضل من طلبة الشهادات المعادلة.

وأكدت ضرورة إعادة النظر في مجموع الدرجات للطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج حتى يتثنى لهم الاتحاق بالكليات المصرية المتاحة.

فيما قال النائب الطاهر عبد الحميد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاعه يوميًا على نتائج تطعيم العاملين بالدولة رسالة واضحة، بوجوب التطعيم ونشره على أوسع نطاق بين المواطنين باعتباره سلاح فعال ضد فيروس كورونا.

وأشاد عبد الحميد في تصريحات له اليوم، بدعوة وزيرة الصحة، لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح، وذلك للعمل على تطعيم جميع عناصر قطاع التربية والتعليم المدرسين وأفراد الأمن والعمل قبل بدء الموسم الدراسي.

كما أشار عضو إسكان النواب إلى العمل كذلك، على البدء في تطعيم العاملين بالشركات الحكومية الكبرى، مثل البترول والحديد والإسمنت والمجمعات الصناعية بالمدن الصناعية.

وأضاف النائب أن هذه الدعوة الشاملة للتطعيم، غرضها تعميم اللقاحات على النسبة الأكبر من المصريين، وبالخصوص في التجمعات مثل المدارس والمصالح الحكومية والوزارات والمؤسسات وغيرها، وذلك كإجراء احترازي لمجىء موجة رابعة من كورونا وفق بعض التقديرات مع حلول فصل الشتاء.

وأفاد عضو مجلس النواب، إن مصر لم تتأخر في استيراد اللقاحات المختلفة، منذ شهور كما إنه تم تطعيم نحو 5 ملايين مواطن بما يؤكد أن عملية التطعيم تسير على قدم وساق وببذل كل الجهود.

واختتم عضو البرلمان بأن مصر استطاعت وعبر إجراءت صحية واحترازية عالية ان تهزم الثلاث موجات السابقة من فيروس كورونا، وقادرة تماما على اقتلاع الجائحة من البلاد.