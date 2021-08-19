مدبولي يوجه بتشكيل لجنة وزارية لتحديد ومراجعة نسب المبيدات في المحاصيل الزراعية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات الري والصحة والبيئة والإسكان، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها تختص بمراجعة النصوص والقيود الواردة في الكود المصري (نسب المبيدات الخاصة بالمحاصيل الزراعية) وإعادة النظر فيها لكي تتواكب مع المتغيرات والاستخدامات الحديثة لمحطات معالجة المياه ونوعية التربة المستخدمة، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر ونصف من تاريخه يعرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة تشكيل لجنة أعضاء لجنة إعداد الكود المصري لنسب المبيدات في المحاصيل الزراعية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2021 برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة الزراعة، وضمت الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، والدكتور محمد صالح أمين لجنة مبيدات الآفات والدكتور نبيل فتحي السيد قنديل رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بضبط كميات كبيرة من مبيدات محظور تداولها.

وقال التقرير إن مخالفات محلات الاتجار في المبيدات شهدت ضبط عدد 24422 عبوة مختلفة الأحجام والسعات محظورة، وغير مسموح بتداولها، بما يعادل كمية 12.211 طن للعبوة سعة 0.5 لتر/ كجم، وبلغت عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات، نحو 1197 محل منها 809 محل مرخص، و274 محلا غير مرخص، و114 محلا تحت الترخيص، وتم تحرير عدد 25 محضرا للعرض على النيابة العامة.