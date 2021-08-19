الزمالك يسعى للفوز على سيراميكا وينتظر سقوط الأهلى

«هل يتوج الزمالك بطلًا للدورى اليوم أم يتأجل الحسم إلى الثلاثاء المقبل؟».. سؤال تجيب عنه نتيجة مباراة «الفارس الأبيض» مع سيراميكا كليوباترا، التى تقام فى التاسعة من مساء غد، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن الأسبوع ٣٢ من المسابقة، ولقاء الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى التوقيت نفسه.

ينفرد الزمالك بصدارة البطولة برصيد ٧٣ نقطة، بفارق ٤ نقاط عن منافسه الأهلى، وفى حال الفوز على سيراميكا وخسارة الأهلى أمام المصرى سيتوج «الأبيض» بطلًا للدورى الممتاز لهذا الموسم، دون انتظار نتائج مباريات الأسبوعين المقبلين من عمر البطولة، أما فى حال فوز الزمالك، وفوز أو تعادل الأهلى فسيتأجل الحسم إلى الثلاثاء المقبل، عندما يلتقى الزمالك مع الإنتاج الحربى والأهلى مع الجونة.

ويستعيد الجهاز الفنى للزمالك جهود محمد عبدالشافى ومحمود حمدى «الونش» أمام «سيراميكا»، بعد انتهاء إيقافهما، ليخوض الفريق المباراة بصفوف مكتملة، مع اتجاه باتريس كارتيرون، المدير الفنى، للدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا كأساسيين أمام وادى دجلة، وهم حمزة المثلوثى ويوسف إبراهيم «أوباما» وسيف الجزيرى، إلى جانب «الونش» و«عبدالشافى»، أملًا فى حسم اللقب، أو على أقل تقدير تحقيق الفوز حتى يخوض الفريق المباراتين المتبقيتين أمام الإنتاج والبنك الأهلى بأعصاب هادئة.

وحذر «كارتيرون» لاعبيه من الاستهانة بالمباريات المقبلة، أو الاعتقاد بأن الدورى قد حُسم، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف سوى بالقتال حتى النهاية، لذا فعلى اللاعبين أن يثبتوا للجميع أنهم الأحق باللقب لهذا الموسم.

واعتبر أن «سيراميكا» فريق متميز يضم لاعبين من أصحاب الخبرة، وحقق نتائج جيدة فى مبارياته الماضية خلال موسمه الأول مع الكبار، كما أنه سيحاول تحقيق الفوز فى المباراة حتى يصبح محور اهتمام الإعلام والجماهير، ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وحصل مسئولو الزمالك على موافقة النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، على ضمه بداية من الموسم المقبل، بعد الاتفاق معه على كل تفاصيل عقده، التى تتضمن التوقيع لمدة ٣ مواسم، مقابل ٥٠٠ ألف دولار راتبًا سنويًا.

وتتوقف الصفقة حاليًا على فسخ اللاعب عقده مع الأهلى، الذى يتبقى فيه موسم واحد فقط، ليصبح «الأحمر» مجبرًا على الاستغناء النهائى عنه بعد التعاقد مع صفقتين أجنبيتين جديدتين على أقل تقدير.

وفجر مصدر فى الزمالك مفاجأة كبيرة، بتأكيد أن قرار «كارتيرون» برحيل محمد عواد، حارس مرمى الفريق، خلال الموسم المقبل، هو «تأديبى» وليس «فنيًا»، بعد ما بدر من اللاعب من تصرف تسبب فى غضب عارم من المدرب، خلال أحد معسكرات الفريق، قبل ٣ أشهر، ليقرر الأخير من وقتها رحيل الحارس عن الفريق بشكل نهائى.