«مواكبة سوق العمل».. الدولة تستحدث مدارس تطبيقية بديلة للثانوية العامة

باتت هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب في إيجاد فرص عمل، الأمر الذي جعل أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن المدارس التطبيقية المتخصصة بديلة عن الثانوية العامة؛ لمواكبة تحديات سوق العمل.

وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" نماذج من أبرز المدارس التطبيقية التي طُورت حديثُا.

أول مدرسة في الشرق الأوسط لصناعة الحلي والمجوهرات

مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وهي المدرسة الأولى في الشرق الأوسط التي تتخصصت في صناعة الحلى، وكان الهدف من إنشائها هو إعداد خريجين مؤهلين في صناعة الذهب والمجوهرات”.

تستهدف المدرسة صناعة الذهب وتصميمه، بالإضافة إلى دراسة المواد النظرية التي تساعد في معرفة كيفية تسويق هذه المنتجات الثمينة، ومن ثم الانطلاق إلى سوق العمل على درجة عالية من التدريب والاستعداد.

معهد السكة الحديد.. يضمن فرص عمل للخريجين

معهد وردان للسكة الحديد يعد أول معهد ومدرسة متخخصة لدراسة كل ما يتعلق بالسكك الحديدية من الألف إلى الياء، إذ يلتحق به الطلاب لدراسة المواد العملية والنظرية معًا خلال سنوات الدراسة.

يمكن للطلاب الالتحاق بالمعهد بعد المرحلة الإعدادية او الثانوية، فكلاهما متاح حسب رغبة كل طالب، ولكن مواد الدراسة تختلف لأنه في حال الالتحاق بعد مرحلة الاعدادية واستيفاء الشروط ففي تلك الحالة يدرس الطلاب مواد السكة الحديد بالإضافة إلى مواد الثانوية الصناعية.

يتميز معهد وردان للسكة الحديد بكونه أحد التخصصات المختلفة والحديثة، وهو ما يساعد على ايجاد فرص عمل بسهولة عند التخرج، كما أن الدراسة في المعهد تستمر لمدة ثلاث أعوام فقط، مع إقامة كاملة للطلاب داخل المعهد بنظام يشبه المدارس الداخلية.

الإقبال على مدارس التمريض أكبر من الثانوية العامة

تنتشر مدارس التمريض التي تقبل طلاب الإعدادية في كل محافظات مصر، ويُقبل عليها طلاب الإعدادية المتفوقين، حيث يأتي تنسيق هذه المدارس في بعض المحافظات أعلى من الثانوية العامة بسبب ضغط الإقبال عليها من الفتيات والشباب لأنها تضمن لهم وظيفة بعد التخرج.

وتعلن وزارة الصحة كل عام شروط الالتحاق بمدارس التمريض التي تقبل الطلاب من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، ويجتاز المتقدمين مجموعة من الاختبارات قبل قبولهم، وتشمل الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل)، والاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

4000 طالب وطالبة يُقبلون كل عام في المدارس التطبيقية

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تستقبل نحو 20 ألف طلب كل عام من قبل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمدارس التطبيقية التكنولوجية البديلة للثانوية العامة، ويُقبل نحو 4000 طالب وطالبة بجميع المدارس.