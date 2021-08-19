فرنسا تدرج المغرب والجزائر في قائمة البلدان عالية المخاطر

أدرجت فرنسا كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

ويعني الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه يوم السبت، أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهما الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة ارتفع أمس الأربعاء ليتجاوز 2000، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو.

ويزيد انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى المزيد من الضغوط على المستشفيات.

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم حتى الآن إعطاء 82.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 505 آلاف و310 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 33 أسبوعا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 61ر6 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 113 ألفا و239 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و29 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.