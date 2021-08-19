الرئيس الأمريكى: قواتنا ستبقى فى كابول لإجلاء جميع الأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ قوات بلاده يمكن أن تبقى في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي المقرّر لانسحابها في 31 أغسطس، لإجلاء جميع الأمريكيين من هذا البلد.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، "أنه يجب على الأمريكيين أن يفهموا أنّنا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس" قبل أن يضيف "إذا بقي مواطنون أمريكيون، فستبقى لإخراجهم جميعًا".



وأشار "بايدن "إلى أن طالبان تسهّل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابول، لكنّ القوات الأمريكية تواجه صعوبات في إخراج المواطنين الأفغان، الذين تعاونوا معها ويريدون الفرار من بلدهم بعد سقوطه بأيدي الحركة المتشدّدة.

- بايدن: أصبت بالذهول من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها



واعترف "بايدن" بأنّه أصيب بالذهول من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها بعد كل ما قدّمته لهما الولايات المتّحدة، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ حدوث فوضى في أفغانستان كان أمرًا لا مفرّ منه بعد الانسحاب الأمريكي.



وفي وقت سابق.. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الفوضى" في أفغانستان كانت أمرًا لا مفر منه بمجرد أن قررت الولايات المتحدة مغادرة البلاد بعد عقدين من الحرب.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ارتكبت أخطاء في تعاملها مع الانسحاب من البلاد إن "فكرة أنه بطريقة ما، هناك طريقة للخروج دون فوضى تلي ذلك، لا أعرف كيف يحدث ذلك".