لتقليل فاقد المياه.. تأهيل وتبطين 2285 كيلو متر من الترع المتعبة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



وتشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري حالة من النشاط في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



- تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها



ونفذت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات حتى اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2285،799 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7828 كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية.



- جودة المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها



من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين ، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ " الدستور "، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع ،وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.



كما يستهدف المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، توفير مليار جنيه سنويا لصيانة وتطهير المجارى المائية ، بالإضافة إلى توفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية التي تبلغ 33 ألف كيلو متر على طول مجرى نهر النيل.

