وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة إعطاء فرصة للراسبين خوض الدور الثانى

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة إعطاء فرصة للطلاب الراسبين لخوض الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم، في تصريح لـ"الدستور": "القانون لم يتغير وأكثر من مادتين رسوب يعيد السنة في مواد الرسوب".



ويسعي العديد من طلاب الثانوية العامة اعمل تظلم من نتيجة للثانوية العامة ٢٠٢١، في هذا السياق ترصد "الدستور" 7 خطوات للتظلم، وهي:

1 - إتاحة رابط لتظلمات النتيجة الأحد المقبل.

2 - إتاحة التظلم إلكترونيًا عبر تطبيق طلب التظلم أونلاين.

3 - الرد سيكون عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية.

4 - 100 جنيه رسوم عن كل مادة تظلم.

5 - مبلغ الرسوم يسدد بحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

6 - ملاحظة الطالب على ورقة الإجابة تقتصر على الدرجة الكلية.

7 - من المقرر أن تنخفض التظلمات لأن التصحيح تم إلكترونيا.

في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحان شهادة الثانوية العامة بحمهورية مصر العربية جميع الشعب للدور الثاني، بالعام الدراسي 2020_ 2021، وجاء كالآتي:

_ يوم السبت 4 سبتمبر امتحان مادة اللغة العربية.

_ يوم الأحد 5 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

_ يوم الإثنين 6 سبتمبر امتحان الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

_ يوم الثلاثاء7 سبتمبر امتحان الفيزياء والتاريخ.

_ يوم الأربعاء 8 سبتمبر امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

_ يوم الخميس 9 سبتمبر امتحان مادة الرياضيات التطبيقية.

_ يوم السبت 11 سبتمبر امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

_ يوم الأحد 12 سبتمبر امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل).

_ الإثنين 13 سبتمبر امتحان الأحياء،والفلسفة والمنطق والرياضيات الاستاتيكا.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أمس الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 _ 2021، بنسبة نجاح 74%.



وتتيح وزارة التربية والتعليم، رابط التظلم على النتيجة للطلاب المشككين في ورقة اسئلتهم يوم الأحد المقبل.