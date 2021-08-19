عمرو وهبة يعلن عن الموعد النهائى لعرض فيلم «ماكو»

أعلن الفنان عمرو وهبه عبر حسابه بموقع فيس بوك، انطلاق عرض فيلمه الجديد "ماكو" في الأول من ١ سبتمبر المقبل، في كافة دور العرض المختلفة بداخل مصر وخارجها.

وتجري الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ماكو" مفاوضات مع المطربة أصالة لغناء الأغنية الدعائية للفيلم والمقرر طرحها للترويج للعمل قبل طرحه بشكل رسمي فى دور العرض السينمائي مطلع سبتمبر، وطلبت أصالة مهلة للتفكير قبل الموافقة بشكل رسمي واختيار كلمات الأغنية.

وتدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

وتم تصوير العمل في مدينة الغردقة لمدة شهر وسط تواجد الابطال بشكل دوري خلال التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، وهو من إخراج هشام الرشيدي، في تجربته الإخراجية الأولى.

يذكر أن بطلة فيلم "ماكو" الفنانة بسمة تشارك حاليًا في بطولة عمل فني جديد بعنوان "كومانجي"، وهو فيلم من إنتاج مصري سويدي، لا ترتبط أحداثه بحقبة زمنية معينة.

والفيلم من إخراج محمود الشربيني، وتأليف أكرميني نوري، بمشاركة الفنانين عباس أبوالحسن وحسن عيد ومحمود عزت، وعدد من الفنانين السويديين.

وكانت قد أعلنت الفنانة منة فضالي اعتذارها بشكل كامل، عن عدم المشاركة في فيلم "ماكو"، والذي طرحت شركته المنتجة بوستر دعائي خاص بها مؤخرًا.

وكتبت منة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"بعد مجهود رهيب وتعب لظروف خاصة بالفيلم أنا مش في الفيلم، شكرا للجميع وتمنياتي لكم بالتوفيق".