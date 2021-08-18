الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل الممارسة الخاصة بتوريد 1450 كشك كهرباء

كشك كهرباء
كشك كهرباء

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تفاصيل الممارسة الخاصة بتوريد 1450 كشك كهرباء والتي طرحتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نيابة عن 6 شركات توزيع على مستوي الجمهورية.


وقال المصدر في تصريح لـ"الدستور" إن هناك 6 شركات تتنافس على الفوز بتلك الممارسة، وفتحت الشركة العروض الفنية والمالية في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

 

وأشار المصدر إلى أن شركة ABB تعد الأقرب من الفوز بالممارسة لتوريد 1450 كشك كهرباء جهد منخفض ومتوسط وحتي الأن هو العرض الأفضل من بين 6 شركات متنافسة على الممارسة الكبري، وجار التفاوض معها على البنود النهائية للعقد.

 

وأكد المصدر أن محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء هو من يقوم بالتفاوض مع الشركات على الأسعار النهائية لتلك الأكشاك تمهيدا لتوقيع العقود خلال أسابيع.

 

ولفت إلى أن مدة توريد العقد تصل لنحو 4 أشهر من تاريخ التوقيع، موضحة أن شركة جنوب القاهرة ضغطت مدة التوريد نظرا لاحتياجات الشركات إلى تلك الأكشاك خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء طرحت الممارسة يونيو الماضي نيابة عن شركات التوزيع التسع، على أن يتم توريد الأكشاك فيما بعد إلى باقي الشركات كلا طبقا لاحتياجاته، وتستحوذ شركات جنوب القاهرة وشمال القاهرة والقناة وشمال الدلتا على النسية الأكبر من تلك العدادات.

 

وكان حضر أثناء فتح العروض الفنية والمالية رؤساء شركات التوزيع كلا من محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والمهندس رأفت شمعه رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء.

وزارة الكهرباء توريد 1450 كشك جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء

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وائل لطفي

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