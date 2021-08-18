الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بينهم سركيس والورداني.. قصور الثقافة تكرم أدباء وشعراء الغربية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد مسرح قصر ثقافة المحلة فعاليات الملتقى الثقافي، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتكريم عدد كبير من أدباء وشعراء محافظة الغربية الذين أثروا الحياة الأدبية والثقافية في ربوع المحافظة، وتوجه مدير عام ثقافة الغربية بالشكر والتقدير لجميع الأدباء والشعراء على ما قدموه لرفع الوعي الثقافي والأدبي لأبناء المحافظة، كما أكد حرص قصور الثقافة على إقامة مثل تلك الفعاليات لتكريم كل من ساهم في رفع الذوق العام وترسيخ المفاهيم الصحيحة داخل المجتمع.

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صورة من الفعالية

شارك في الحفل رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالمحافظة برئاسة الشاعر عنتر ضيف وجريدة الأهرام الوطنية وباقة من كبار الأدباء بالمحافظة ومن بينهم الأديب جابر سركيس والشاعر مختار عيسى والدكتور سمير بسيوني والمستشار محمد سرور والدكتور أسامة البحيري، بينما تضمنت فعاليات الحفل إهداء الأسماء المكرمة لشهادات التقدير والذي تجاوز عددهم الـ 40 وكان من بينهم الروائي ايهاب الورداني والشاعر ايهاب خليفه والشاعر المسرحي الراحل عبد الغني مصطفى والشاعرة الراحلة نجوى سالم والشاعر الناقد محمد نوح وأحمد عيد ومحمد الدش ومحمد المطارقي ومحمد نجيب الجزار والكاتبة نشوة عاشور والكاتب حسين راشد.

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صورة من الفعالية

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها – تاريخياً- وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلى:

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم (6545) بإنشاء "الجامعة الشعبية " بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى "مؤسسة الثقافة الشعبية" على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت "مؤسسة الثقافة الشعبية" إلى "وزارة الثقافة والإرشاد القومي" وتغير اسمها إلى "جامعة الثقافة الحرة"، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.

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صورة من الفعالية
فعاليات قصور الثقافة محافظة الغربية الشاعر إيهاب خليفة إيهاب الورداني الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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