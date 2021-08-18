الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: رئيسا روسيا وإيران مستعدان لإحلال السلام في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مستجدات الوضع في أفغانستان.

 

وأعرب الجانبين، اليوم الأربعاء، عن استعدادهما للمساعدة في إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد، وفقا لقناة العربية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في طالبان، أن أعضاء من الحركة سيشاركون في "حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان".

 

وقال المسؤول في طالبان في تصريحات لوكالة "رويترز" إن "قادة الحركة سيظهرون أنفسهم للعالم"، على النقيض مما كان الحال عليه الوضع قبل 20 عاماً عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

 

وأضاف المسؤول الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه: "بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية".

 

ولفت إلى أن الحركة أصدرت لأعضائها أوامر بعدم الاحتفال باجتياحهم الخاطف للبلاد، والذي أخذهم إلى العاصمة كابول يوم الأحد الماضي، مضيفا أن على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم.

 

وقد قدمت حركة طالبان عرض مصالحة متعهدة بعدم الانتقام من معارضيها وباحترام حقوق النساء في حكم "مختلف" لأفغانستان عما كان عليه قبل 20 عاماً.

الكرملين بوتين أفغانستان إيران الرئيس الايراني

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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