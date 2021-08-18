زراعة الشرقية: حولنا مساحة 25778 فدان إلى نظام الري الحديث

أوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية خلال الفترة الماضية نجحت في تحويل مساحة 25778 فدان الي نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدان عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركته ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تنظمها مديريتي الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة بقصر ثقافة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أننا نشهد نهضة زراعية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح المميكن لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بالإضافة الي تطوير مراكز تجميع الالبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة القادمة.

وكان محافظ الشرقية فى كلمته، قد اكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بمشرع تأهيل وتبطين الترع لافتًا الي أنه تم اعتماد مليار و400 مليون جنية لتأهيل الترع بنطاق المحافظة بأطوال 415 كم حيث تم الانتهاء من 180 كم بتكلفة 540 مليون جنية وبنسبة تنفيذ تخطت 43% لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحسين البيئة.

تمنى محافظ الشرقية للمشاركين بورشة العمل الاستفادة منها وان يجدوا ردودًا وافية عن كافة استفساراتهم المختلفة والخروج بآليات عمل قابلة للتطبيق وتحسين جودة حياه المزارعين والإستغلال الأمثل للمورد المائي.

بدأت فعاليات ورشة العمل بعزف السلام الجمهورية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة للمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري قدم فيها الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه اللامحدود والمساند للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع مما كان له عظيم الأثر لتدشين مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث لاستكمال منظومة ترشيد استهلاك المياه والنهوض بمنظومة الري داخل محافظة الشرقية، وقال إن المساقي الخاصة (الخلجان) كانت تمثل عائقا لاستكمال المشروع لتأهيل وتبطين الترع حيث تقع مسؤولية وتكلفة تطهيرها علي المزارعين المنتفعين منها فكان لزامًا علي الدولة إيجاد حلول وتقديم تيسيرات لتشجيع المزارعين علي تأهيل المسقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.