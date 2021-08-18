«قوى عاملة النواب» مشيدة بانخفاض معدلات البطالة: خطوة للإصلاح الاقتصادي

أكد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن انخفاض معدلات البطالة التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الجائحة العالمية "فيروس كورونا"، والتي أثرت بشكل قوى على حركة الاقتصاد، يعد خطوة على الطريق السليم للإصلاح الاقتصادي.

وأشاد النائب أحمد مهنى، ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2021، والتي أظهرت أنه بلغ معدل البطالة 7,3% من إجمالي قوة العمل مقابل 7,4% في الربع الأول من عام 2021 بانخفاض قدره 0,1٪، وبانخفاض قدره 2,3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، إن انخفاض معدل البطالة بين الشباب والذى ينخفض بصورة متتالية من عام لآخر، يرجع إلى المشروعات التنموية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على تدشينها في مختلف محافظات الجمهورية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك عودة الأنشطة الخدمية للتشغيل مرة أخرى أعطى دفعة كبيرة لانخفاض معدل البطالة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى،، أن المشروعات القومية في مختلف المجالات تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، وبالتالي فإن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى نتائج إيجابية، من خلال إصرار الدولة على تنفيذ المشروعات، ما انعكس على مؤشرات ومعدلات التضخم والبطالة وتحسن في مستوى الإنتاجية.