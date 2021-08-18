الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تبحث التوسع لتطعيم المواطنين والعاملين بالجامعات والمدارس ضد كورونا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى رأسها التوسع في لتطعيم المواطنين وكذلك العاملين بالجهات الحكومية من كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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جانب من الاجتماع

فضلًا عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

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جانب من الاجتماع

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح أبو كريشة السكراتير المساعد للمحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وجميع رؤساء المراكز والمدن الأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وأكد محافظ أسيوط على أن الأولوية الأولى خلال هذه المرحلة هي تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي من أعضاء هيئات التدريس والموظفين والعاملين والطلاب وقطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس حتى يتسنى لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس مع استكمال تطعيم العاملين بوحدات الجهات الإداري للدولة من المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأماكن كثيفة العمالة كالمناطق الصناعية والمواقف باللقاحات المضادة لفيروس كورونا به لافتًا إلى أن التطعيم يعد درعا يقي المجتمع من هذا الخطر مشددًا على أن استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضرورة لعدم تجدد انتشار الفيروس. 

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جانب من الاجتماع

كما ناقش المحافظ خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا حيث وجه المحافظ إلى البدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين مثل ديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والأحياء والمدن مشيرًا إلى المحافظ إلى تسخير كافة الامكانيات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات لتسهيل حصول العاملين على اللقاح وتسهيل مهمة عمل الأطقم الطبية والفرق المتحركة والثابتة مشددًا على ضرورة عن الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين لتحقيق أعلي معدلات من الوقاية ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبًا لنشر العدوى والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على اللقاح.

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جانب من الاجتماع

ومن جانبه أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة إلى المخطط التنفيذي للوصول لأكبر عدد من المواطنين في المرحلة القادمة لتلقيهم اللقاح وضوابط تطعيم العاملين بالجامعات والمدارس ووالمعاهد والجهات الحكومية لافتًا إلى أن الفريق الطبي سينتقل إلى هذه الأماكن للبدء في عملية تلقي اللقاح بالمجان عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني مؤكدًا أن الوضع مطمئن داخل المحافظة مستعرضًا جهود مديرية الصحة في توفير اللقااحات وتطعيم المواطنين من خلال المراكز المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة حيث يوجد 13 مركز لتلقي لقاح كورونا بكل مركز ومدينة فضلًا عن 3 مراكز لتلقي لقاح المسافرين للخارج مؤكدًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية في مختلف القطاعات فضلًا عن دور الرائدات الريفيات في توعية المواطنين بالقرى والنجوع بأهمية تلقي اللقاحات للوقاية من هذا الوباء وتقليل فرص انتشار العدوى.

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محافظة اسيوط العام الدراسي الدكتور مصطفى مدبولي محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة المحافظات اللواء عصام سعد التعليم الجامعى

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وائل لطفي

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