قراءة  في كتاب "مميز بالأصفر"

سألوا فتي، في الثامنة من عمره، عن عاداته الدراسية ، فأجاب:"هناك مواد دراسية عادية، وهناك مواد دراسية مهمة، وأنا أحاول تذكر المواد المهمة فقط؛ فهذا الأسلوب يفلح معي".

وسواء كنت طالبًا في مدرسة ثانوية أو في الجامعة، أو في الحياة، فستجد أن الكتب مكتظة بالمعلومات، وأن الكلمات كثيرة للغاية، والوقت ضيق جدًّا، فما الذي عليك فعله؟ أحضر قلم "تمييز أصفر"، وحدد الأفكار الرئيسية: ما الذي تريد تذكره ؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون موضوع السؤال في الامتحان؟ قم بتمييزه الآن؛ لمراجعته بسهولة فيما بعد.

في السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من الكلمات والاقتباسات حول أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين وتوطيد علاقات قوية وراسخة مع من نحبهم، وكيف نستطيع أن نعيش حياتنا بحكمة وذكاء، من خلال كتاب "مميز بالأصفر" لــ " إتش. جاكسون براون الابن"، و"روتشيل بنينجتون":