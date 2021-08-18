قراءة في كتاب "مميز بالأصفر"
سألوا فتي، في الثامنة من عمره، عن عاداته الدراسية ، فأجاب:"هناك مواد دراسية عادية، وهناك مواد دراسية مهمة، وأنا أحاول تذكر المواد المهمة فقط؛ فهذا الأسلوب يفلح معي".
وسواء كنت طالبًا في مدرسة ثانوية أو في الجامعة، أو في الحياة، فستجد أن الكتب مكتظة بالمعلومات، وأن الكلمات كثيرة للغاية، والوقت ضيق جدًّا، فما الذي عليك فعله؟ أحضر قلم "تمييز أصفر"، وحدد الأفكار الرئيسية: ما الذي تريد تذكره ؟ ما الذي تعتقد أنه سيكون موضوع السؤال في الامتحان؟ قم بتمييزه الآن؛ لمراجعته بسهولة فيما بعد.
في السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من الكلمات والاقتباسات حول أهمية التصرف بلطف وكرم وإحسان مع الآخرين وتوطيد علاقات قوية وراسخة مع من نحبهم، وكيف نستطيع أن نعيش حياتنا بحكمة وذكاء، من خلال كتاب "مميز بالأصفر" لــ " إتش. جاكسون براون الابن"، و"روتشيل بنينجتون":
- الإنسان يعبر الحياة مرة واحدة. لذا، إذا كان هناك أي خير أو إحسان تستطيع تقديمه لأي مخلوق، فلتفعله الآن؛ لأنك لن تمر من هذا الطريق مرة أخرى. (ويليام بين)
- لن أتحدث بسوء عن أي إنسان ، وسأتحدث بكل الخير، الذي أعرفه عن كل إنسان. (بنيامين فرانكلين)
- عندما تسمع بوق سيارة إسعاف، ادع بالشفاء للشخص الراقد بداخلها، فالدعاء يصنع أشياء أكثر مما يمكن أن يحلم به العالم بأسره. (لورد ألفريد تينيسون)
- رغم أن العالم مليء بالمعاناة، فإنه مليء في الوقت نفسه بالقدرة على التغلب عليها. (هيلين كيلر)
- الجزء الأعظم من سعادتنا، أو شقائنا، يعتمد على التوجه الذهني، وليس على الظروف. (مارثا واشنطن)
- قال أحد الحكماء، إذا جاءك أحدهم طالبًا العون، فلا تقل له:" كان الله في عونك" ثم تتركه، ولكن اعتبر نفسك أداة، يسرها الله لمساعدته.
- يقولون إن المتشائم يرى النصف الفارغ من الكوب ، والمتفائل يرى النصف المليء من الكوب نفسه، ولكن الشخص المحب للعطاء يرى الكوب، ويبدأ البحث عن شخص يشعر بالعطش. ( جي . دونالد جيل)
- ينصحنا الحكماء بعدم التحدث، إلا بعد أن تتمكن كلماتنا من اجتياز ثلاث بوابات: الأولى، هل تلك الكلمات صادقة ؟ والثانية، هل كلماتنا ضرورية؟ والثالثة، هل تلك الكلمات طيبة؟
- افعل كل الخير الذي تستطيع، بكل وسيلة تستطيع، بكل السبل الممكنة، في كل مكان تكون فيه، في كل الأوقات، لجميع الناس، طالما أنك تستطيع. (جون ويسلي)
- كن رؤوفًا مع الصغير، عطوفًا على الكبير، متسامحًا مع الضعيف، وصافحًا عن المخطئ، ففي وقت ما من حياتك ستكون كل هؤلاء. (لويد شيرير)
- إن الكرم لا يتسبب أبدًا في فقر المعطي ، إنه يثري حياة من يمارسونه. (دوايت دي. أيزنهاور)
- ساند أفراد أسرتك ماليًّا وعاطفيًّا، عندما يشعرون بالحاجة والإحباط، فلن توجد أعباء ثقيلة، إذا شارك الجميع في الحمل.(ساي وايز)
- عندما لا نطيق تحمل الوحدة، فإن هذا يعني أننا لا نقدِّر، على الأرجح، الصاحب الوحيد، الذي يرافقنا من المهد إلى اللحد ، أنفسنا (إيد ليشان)
- لا تتجاهل المتع الصغيرة في الحياة، أثناء بحثك عن المتع الكبيرة. ( جون أنتوني )
- أغنى الناس هو من يرضى بالقليل. (سقراط)
- الأحمق يبحث عن السعادة بعيدًا، والحكيم يزرعها تحت قدميه. (جيمس أوبينهايم )
- كل حياة بها أوقات من الوحشة، وأوقات من البهجة. وتنبع السعادة من اختيار الأوقات التي نتذكرها دائمًا.
- تذكر أن دقيقة واحدة من الغضب، تحرمك ستين ثانية من السعادة. (روث إي .رينكل )
- لقد تعلمت من كلبي وقطتي درسًا عظيمًا في الحياة .. أن أنسى كثيرًا . (سوزان كارلسون)
- الحياة هي ما نصنعه بأنفسنا ، كانت كذلك دائمًا ، وستظل كذلك أبدًا. (أنا ماري روبرتسون)
- السعادة مُعدية ، كن ناقلًا للعدوى. (روبرت أوربين)
- لا بأس بأن تشعر بالأسى لنفسك، ولكن لا تجعل هذا يدوم لأكثر من خمس دقائق. ( نورمان فينسنت بيل)
- كن سعيدًا بما تملك، وأنت تسعى لامتلاك ما تريد. قالت هيلين كيلر، ذات مرة: " لقد وهبني الله الكثير، حتى إنني ليس لديّ وقت للحزن على ما حرمني إياه".
- لا تحاول أن تكون إنسانًا صاحب نجاحات، وإنما حاول أن تكون إنسانًا صاحب قيم. (ألبرت آينشتاين)
- تذكر أن أي وقت تقضيه مع أطفالك ليس وقتًا ضائعا أبدًا. (كين بلانشارد)
- لكي تساعد أطفالك على أن يصبحوا كبارًا يعتمد عليهم، اقض معهم ضعف الوقت الذي تقضيه الآن وانفق عليهم نصف المال الذي تنفقه الآن فأبناءك لن يتذكروك بالأشياء المادية التي جلبتها لهم، وإنما بالشعور بأنك احسنت رعايتهم وتربيتهم.(جيل سويت)
- عندما يكون أحد أصدقائك في حاجة ، ساعده دون أن يضطر لأن يطلب منك المساعدة. (كوبي يامادا)
- ما الذي نعيش من أجله لو لم يكن هو جعل الحياة أقل صعوبة على بعضنا البعض؟ (جوج إليوت)
- إن الله لا ينعم علينا بالراحة لكي نستريح، وإنما لكي نساعد الآخرين على الارتياح.
- سواء أكان من طرحك أرضًا الحصان أم الحياة ، فعليك أن تعاود الركوب مرة أخرى. ( فيلهلم فون هامبولدت )
- أول واجبات الحب هو أن تنصت. (بول تيليك)
- بعد كلمة "الحب" .. تأتي كلمة " المساعدة"، كأفضل كلمة على وجه الأرض. (بيرثا فون سوتنر)
- تعلم أن تشعر بالارتياح في وجود المشكلات، فهنا يكمن النمو الشخصي وتكمن الفرص. ( جین نیکولاس جرول )
- تذكر أن الزواج الذي يدوم هو الذي يقوم على الالتزام، وليس على التوافق. (روبرت براونينج )
- تذكر أنك إذا بحثت عن أسوأ ما في الحياة وما في الناس، فإنك ستجده. وإذا بحثت عن الأفضل،فإنك ستجده أيضًا. (من كتاب A Course in Miracles)
- الشخص الحكيم يسارع إلى الصفح؛ لأنه يعرف القيمة الكاملة للوقت، ولن يتركه يمر، وهو يشعر بألم لا داعٍ له. ( رامبلر)
- كل مشكلة لها جانبان ، يمكنك أن تنظر لها من جانب الخوف، أو من جانب الأمل. (إلين جلاسجو)
- إذا لم تتعلم كيف تحب الآخرين وتصفح عنهم، فسوف تعاني في كل مكان تذهب إليه. (إكناث إيزوارن)
- لا تتعامل مع الأصدقاء الأوفياء ، أو الصحة الجيدة، أو الزواج الصالح على أنها أمور مسلم بها. (كوبي يامادا)
- تزوج بإنسان تحب التحدث معه ، فعندما يتقدم بكما السن، ستكون مهاراته الحوارية بقدر أهمية أي مهارات أخرى . (ديزيديريوس إيرازموس)
- عندما يسود الحب ، يمكن تحقيق المستحيل. – مثل هندي
- إن القلوب مثل الزهور، تظل منفتحة لقطرات الندى الرقيقة، ولكنها تغلق أمام سيول الأمطار العنيفة. (جورج ماثيو آدامز)
- لا تسمح لأفراد عائلتك بالانشغال إلى حد لا يتيح لكم الجلوس معًا لتناول وجبة واحدة على الأقل يوميًا. ( ماديلين لينجل)