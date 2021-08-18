الفلبين تخفض توقعات النمو الاقتصادي في ظل إعاقة الإغلاق للتعافي

خفضت الحكومة الفلبينية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، حيث تؤثر عمليات الإغلاق على خلفية ارتفاع إصابات كورونا على التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "لجنة تنسيق ميزانية التنمية"، المعنية بتحديد التوقعات الاقتصادية الحكومية للموازنة، القول إنه أصبح من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 و 5% هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بأن يتراوح النمو بين 6 و 7% .

وأبقت اللجنة اليوم الأربعاء على توقعاتها لعام 2022 عند ما يتراوح بين 7 و 9% .

وأدت الإغلاقات التي تم فرضها للسيطرة على الإصابات إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثاني مقابل الربع السابق.

وقالت اللجنة في بيان :"استراتيجيتنا هي الاستمرار في إدارة المخاطر بحذر من خلال فرض الحجر الصحي على نطاقات ضيقة، مع السماح لعدد كبير من الناس بكسب أرزاقهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 11 ألفًا و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم-أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات المسجلة في الفلبين منذ تفشي الفيروس إلى مليون و776 ألفًا و495 إصابة مؤكدة، من بينها 105 آلاف و151 حالة نشطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني.

كما سجلت الفلبين 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 30 ألفًا و623 حالة وفاة، فيما تعافى من الفيروس خلال نفس الفترة 11 ألفًا و628 شخصا ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و640 ألفًا و721 شخصًا حتى الآن.

وكان رئيس تنفيذ سياسات مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومسئول توزيع اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور، قد أعلن أن بلاده ستتلقى ما يقرب من ستة ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أيام.