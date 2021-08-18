الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة النقل تضبط 3227 قضية ومخالفة داخل المترو والقطارات

مترو
مترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

و أسفرت الجهود في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 3227 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

- ضبط 12182 قضية سرقة تيار كهربائي

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 12182 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 144 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 161 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات "تنفيذ القرارات الإدارية ، مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص،  تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية ، سرقة تيار كهربائى ومياه".

- ضبط 1305 قضية تموينية

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية 1305 قضية تموينية متنوعة أبرزها “غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر”.

ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية شرطة النقل والمواصلات سرقة تيار كهربائي مباحث الضرائب

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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