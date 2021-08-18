لماذا يحتفل المصريين بيوم عاشوراء؟.. وأبرز الطقوس للاحتفال

يعتبر اليوم العاشر من شهر محرم هو يوم عاشوراء عند المسلمين، وهو من الأيام المستحب صيامها عند أكثر أهل العلم، وهو يوم لها عادات وتقليد يقوم بها المصريين في مختلف العصور، ويقدس المصريون هذا اليوم، خاصة المسلمين من قديم الزمان، لأنه «اليوم الذي استشهد فيه الحسين، حفيد الرسول محمد، في معركة كربلاء».

الاحتفال بيوم عاشوراء

إن الاحتفال بـ "يوم عاشوراء" اختلف من عصر إلى آخر، ولكن عادة توزيع القمح المبلل في اللبن والتي اعتداها المصريين عرفوها خلال العصر العثماني.

كيف كان احتفال العثمانيين بيوم عاشوراء

كانوا يحتفلون العثمانين بذكرى استقرار سفينة نوح عليه السلام على جبل جودي، وهو أحد الجبال الشهيرة في بلادهم، ويوافق نفس يوم عاشوراء، وكان لديهم اعتقادًا أن حبوب العاشوراء وهي القمح، كانت ضمن الحبوب التي وجدت على هذا الجبل، وهي ضمن الحبوب التي حملها نوح معه في سفينته، فاعتبروها من الحبوب المقدسة، لذا فكانوا يصنعون نوعان من الحساء وحلوى العاشوراء التي تكون حبوب القمح أساسها ويقومون بتوزيعها على الأصدقاء والجيران وصدقة جارية للفقراء، فكانوا يبللون القمح باللبن فأطلق عليها المصريين لفظة "بليلة"، وكان العثمانيين يزينون سطحها بحبوب الرمان، إلا أن المصريين لم يستسيغوا ذلك واكتفوا بالقمح المبلول.

الاحتفال بعاشوراء زمن الفاطميين

الاحتفال بعاشوراء زمن الفاطميين كانت تتعطل فيه الأسواق ويُستدعى الناس إلى القصر حيث السماط العظيم المسمى بسماط الحزن. وكان يصل إلى الناس منه شئ كثير"، ولما زال حكم الفاطميين اتخذ الأيوبيون هذا اليوم، يوم سعادة نكاية في الفاطميين وراحوا يصنعون الحلوى ويوسعون على أولادهم، بعد أن كان الفاطميون يأكلون في هذا اليوم أجبان وألبان وأعسال وخبزًا مغير لونه إلى الأسود عمدًا حزنًا على مقتل الحسين في كربلاء.

احتفال المصريين بعاشوراء الان

احتفال المصريين بـ«عاشوراء» يكون بطبق مذاقه حلو، واسمه «عاشوراء»، حيث يتكون من القمح المنقوع في الماء لمدة يومين أو 3 أيام، ويكون منزوعًا منه قشره، بعد غليه يُحلى بالعسل أو بدبس السكر فوق النار، وقد يستبدل الأرز بالقمح، ويزين عادة بالجوز والبندق والزبيب.