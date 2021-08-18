مسؤول من طالبان: سنظهر للعالم بشكل مختلف عما كان عليه الوضع قبل 20 عاما

أعلن مسؤول من حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

وتابع المسؤول الكبير، الذي طلب عدم نشر اسمه فى تصريحات صحفية، "بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

- أوامر بعد الاحتفال بالسيطرة على العاصمة ومطالبة بتسليم الأسلحة

وأضاف أن أعضاء الحركة صدرت لهم أوامر بعدم الاحتفال بسيطرتهم على البلاد ولا بالسيطرة على العاصمة كابول يوم الأحد، لافتا إلى أنه على المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم.

- نائب الرئيس الأفغاني: لم نفقد روح النضال

وفى وقت سابق أكد أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغاني أنهم لم يفقدوا روح النضال "خلافا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي"، وأنهم يرون فرصا هائلة أمامهم لمقاومة طالبان.

وشدد "صالح" على أنه "الرئيس الشرعي المؤقت"، بعد هروب الرئيس أشرف غني من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على البلاد، وفقا لفرانس برس.

وكتب نائب الرئيس الأفغاني على حسابه في "تويتر"، قائلا "إنه طبقا لدستور أفغانستان "في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت للبلاد".

وأفاد بأنه يوجد "حاليا داخل أفغانستان وأنا الرئيس الشرعي المؤقت. كما أنني أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم".

ودعا نائب الرئيس الأفغاني أمس الثلاثاء مواطني بلاده إلى "الانضمام إلى المقاومة"، والتأكيد للعالم بأن أفغانستان ليست مثل فيتنام، مشيرا إلى ضرورة أن يثبت الأفغان أن بلادهم ليست فيتنام "وأن طالبان لا تشبه الفيتكونغ".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.