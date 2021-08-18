وزير الدفاع الروسي: ثقافة الاستهلاك تدفع البشرية بسرعة نحو هلاكها

حذر سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، من خطر انقراض البشرية بسبب الرغبة الاستهلاكية الجامحة.



وقال وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، "سأعبر عن فكرة، أعتقد أن الكثيرين لن تعجبهم، يبدو لي أن البشرية تسير بسرعة نحو هلاكها، والسبب في ذلك يعود إلى الرغبة الجامحة في الاستهلاك".



وضرب "شويجو" مثلا بقوله: أحلم بأن يعي الجميع يوما ما أن الوقت قد حان لوقف هذا السباق الاستهلاكي الجنوني".

وضرب وزير الدفاع الروسي مثلا بقوله: "أنت حصلت على أرنب واحد وستكون شبعانا ولكن حين يكون لديك 10 منها، فأنت في حاجة إلى ثلاجة، وإلا سيضيع اللحم. الكهرباء مطلوبة حتى تعمل الثلاجة، وهذا يتطلب حرق الوقود وتحتاج أولا إلى الحصول عليها.. لكن ما حاجتك إلى هذه الأرانب العشرة؟! أحلم بأن يعي الجميع يوما ما أن الوقت قد حان لوقف هذا السباق الاستهلاكي الجنوني".

وتابع شويغو القول: "أتذكر جدي وكان صيادا، ها هو يمضي إلى الغابة، يصطاد طريدة واحدة وكان بإمكانه أن يصطاد أكثر، لكنه لم يفعل، لأنه يعرف أن مثل هذا اللحم الكثير لن يؤكل، وفي العام التالي ستكون الطرائد أقل، هذه القواعد لم تضعها البيروقراطية، بل نمط الحياة".