الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الروسي: ثقافة الاستهلاك تدفع البشرية بسرعة نحو هلاكها

جريدة الدستور

حذر سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، من خطر انقراض البشرية بسبب الرغبة الاستهلاكية الجامحة. 


وقال وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، "سأعبر عن فكرة، أعتقد أن الكثيرين لن تعجبهم، يبدو لي أن البشرية تسير بسرعة نحو هلاكها، والسبب في ذلك يعود إلى الرغبة الجامحة في الاستهلاك".


وضرب  "شويجو" مثلا بقوله: أحلم بأن يعي الجميع يوما ما أن الوقت قد حان لوقف هذا السباق الاستهلاكي الجنوني".
 وضرب وزير الدفاع الروسي مثلا بقوله: "أنت حصلت على أرنب واحد وستكون شبعانا ولكن حين يكون لديك 10 منها، فأنت في حاجة إلى ثلاجة، وإلا سيضيع اللحم. الكهرباء مطلوبة حتى تعمل الثلاجة، وهذا يتطلب حرق الوقود وتحتاج أولا إلى الحصول عليها.. لكن ما حاجتك إلى هذه الأرانب العشرة؟! أحلم بأن يعي الجميع يوما ما أن الوقت قد حان لوقف هذا السباق الاستهلاكي الجنوني".

وتابع شويغو القول: "أتذكر جدي وكان صيادا، ها هو يمضي إلى الغابة، يصطاد طريدة واحدة وكان بإمكانه أن يصطاد أكثر، لكنه لم يفعل، لأنه يعرف أن مثل هذا اللحم الكثير لن يؤكل، وفي العام التالي ستكون الطرائد أقل، هذه القواعد لم تضعها البيروقراطية، بل نمط الحياة".

الخارجية الروسية البشرية روسيا شويجو موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

قصف صاروخي.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"