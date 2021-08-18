الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 3.818 مليون أسرة مستفيدة من الدعم النقدى حتى أغسطس الجارى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي حتى أغسطس الجاري، بلغ 3,818,469 أسرة، مقارنة ب 3,804,620 أسرة يوليو الماضي، بزيادة 13,849 أسرة، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 4 ملايين  أسرة بنهاية العام الجاري.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وجعلته مشروطًا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم، موضحة أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015، وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك على موقع الوزارة، كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، أو على البريد الإلكتروني للاستقبال  والرد على شكاوى تكافل وكرامة. 

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الخط الساخن الدعم النقدي شكاوى تكافل وكرامة رعاية الأطفال وزيرة التضامن الاجتماع

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