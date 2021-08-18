الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استعدادا لطوكيو .. بعثة المنتخب البارالمبية تجرى مسحة كورونا الأولى

البعثة البارالمبية
البعثة البارالمبية

أجرت البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية المسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمركز الأولمبي بالمعادي، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية والمقرر انطلاقها يوم 24 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية السبت المقبل، على أن تصل العاصمة اليابانية طوكيو عصر الأحد استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ومن المنتظر أن يجري جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المسحة الثانية غدًا، وذلك طبقًا لتعليمات إدارة اللجنة المنظمة للدورة بإجراء مسحتي كورونا قبل الوصول إلى اليابان.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي «رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات».

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

الجيش المصرى

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