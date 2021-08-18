أحمد جمال و«كايرو كافيه» يشعلون مسرح محكى القلعة

استدعى فريق "كايرو كافيه"، بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف، مجموعة من الذكريات الجميلة خلال الحفل الذى أقيم على مسرح "المحكى" ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، حيث قدم باقة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية برؤية مؤسس وقائد الفريق الذى أعاد صياغتها لينتج حالة فنية نالت استحسان وإعجاب الجمهور كان منها عاشق الروح، البنت الشلبية، شغلونى، ليلة حب، بانوما من أعمال بليغ حمدى، أنا لك على طول، كنت فين، سهر الليالى، إلى جانب عدد من المؤلفات الأجنبية منها فانكى روك، رقصة لموتسارت، سواي وغيرها.

كايرو كافيه

ووسط تفاعل الحضور، تالق المطرب الشاب أحمد جمال واختتم الحفل، بمجموعة من أعماله الخاصة التى لاقت قبول الجيل الجديد من متذوقى الفنون الراقية وخلقت أجواءً مبهجة، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية كان منها اضحكي، يالا نعيش، من غير مجاملة، كل سنة وانت طيب، نسم علينا الهوى، بحبك، ع اللي جری، وقت مش مناسب، إحنا مش بتوع حداد، محتاج سنة، عز الحبايب، النهاية، تحيا مصر، وإنتي عاجباني.

أحمد جمال

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

محكى القلعة

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مساء الأحد، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان، وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي، كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.