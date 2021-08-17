زيادة عدد الجمعيات والعيادات الأهلية.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن»: 500 ألف مشروع متناهى الصغر بنهاية 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار تنفيذ 200 ألف مشروع متناهى الصغر خلال العام المالي 2021-2022 وصولاً إلى 500 ألف مشروع بنهاية عام 2024.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن نسبة التمويل متناهي الصغر ارتفع من 174 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه، وارتفعت أعداد المشروعات من 58 ألف مشروع حتى وصل إلى 370 ألف مشروع، بإجمالي مستفيدين يتخطى 1.65 مليون مستفيد.

«الجمعيات الأهلية»: زيادة عيادات تنظيم الأسرة مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة

قال طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن هناك نحو 80 عيادة أهلية تابعة لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه يتم العمل على زيادة هذه العيادات لتصل إلى 400 عيادة أهلية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة.

وأضاف عبدالقوي لـ"الدستور"، أن معدل النمو السكانى 2.5 من إجمالي عدد السكان 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن هناك خلل بين معدل النمو السكاني والاقتصادي بسبب الزيادة السكانية لذلك يتم العمل على توعية الأسرة بأهمية تنظيم الأسرة.

«التضامن»: زيادة الجمعيات الأهلية بمشروع تنمية الأسرة لـ400 جمعية

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية يستهدف مليون سيدة في 10 محافظات هي البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان، مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من 7 ملايين زيارة منزلية من خلال 2000 مثقفة مجتمعية حتى الآن.

وأوضح عثمان لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء 64 عيادة أهلية بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية، كما أنه من المستهدف زيادتها إلى 400 جمعية على مستوى 20 محافظة ضمن خطة الدولة لمشروع تنمية الأسرة.