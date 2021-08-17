الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: 21 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

كورونا في السودان
كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.

وأضافت وزارة الصحة السودانية: بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 37 ألفا و 585 حالة، بينها 2817 وفاة.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة السودانية كورونا فيروس كورونا السودان الاصابات

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