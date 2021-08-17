الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

باحثون يجيبون.. هل ينشر الأطفال عدوى فيروس كورونا المستجد؟

كورونا عند الاطفال
كورونا عند الاطفال

كان دور الأطفال في نشر فيروس كورونا سؤالًا رئيسيًا منذ الأيام الأولى للوباء حتى الآن، نظرًا لأن بعض البلدان تسمح للمدارس بالبدء في إعادة فتح أبوابها بعد أسابيع من الإغلاق، وتمثل نسبة إصابة الأطفال بحالات كورونا المستجد نسبة ضئيلة أقل من 2٪ من الإصابات المبلغ عنها في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة كانت في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

الأطفال معرضون لخطر أقل 

لكن الباحثين منقسمون حول ما إذا كان الأطفال أقل عرضة من البالغين للإصابة بالفيروس ونشره، حيث يقول بعض العلماء إن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الأطفال معرضون لخطر أقل، وفقا لهذا الرأي فإن الأطفال ليسوا مسئولين عن غالبية عمليات الانتقال ودعم البيانات المفتوحة، وفقا لموقع health care.

مصير العودة للدراسة 

ويجادل علماء آخرون ضد العودة المتسرعة إلى الفصول الدراسية، يقولون إن الإصابة بالعدوى بين الأطفال أقل من البالغين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم لم يتعرضوا للفيروس بنفس القدر خاصة مع إغلاق العديد من المدارس، ويقول الباحثون إن الأطفال لا يخضعون للاختبار في كثير من الأحيان مثل البالغين، لأنهم يميلون إلى أن تكون لديهم أعراض خفيفة أو معدومة، وهذا لا يعني أنهم لا يصابوا بالمرض.

الأطفال أيضا ينشرون العدوى 

إذا كان الأطفال ينشرون الإصابة بالفيروس مثل البالغين، فمن المحتمل أن ترتفع الإصابات في الأسابيع القليلة المقبلة في البلدان التي عاد فيها الأطفال بالفعل إلى المدرسة، كما يقول العلماء.

أعراض كورونا لدى الأطفال أقل حدة

ويدرس علماء آخرون الاستجابات المناعية للأطفال لمعرفة سبب ظهور أعراض أكثر اعتدالًا من البالغين عند الإصابة، وما إذا كان ذلك يقدم أدلة على العلاجات المحتملة.

وفقا لدراسة نُشرت في 27 أبريل في مجلة The Lancet Infectious Diseases 1، والتي نُشرت لأول مرة كمسودة أولية في أوائل مارس، حللت الأسر التي لديها حالات مؤكدة من فيروس كورونا في الصين،  ووجدت أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات كانوا عرضة للإصابة بالعدوى مثل البالغين، ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض حادة.

اجراءات الإغلاق كورونا الأطفال فيروس كورونا إصابات كورونا دراسة عن كورونا عودة الأطفال للمدارس الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري

وصلت لـ25 ألف دونم.. كيف تتعامل إسرائيل مع «حرائق القدس»؟ (فيديو)