أعلنت وزارة التعليم العالى، قبل قليل، موعد بدء تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل ظهر اليوم الثلاثاء بشعبة العلمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى

وينطلق تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم السبت المقبل، عبر الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل رغبات الطلاب ممن حصلوا على 362.5 درجة فأكثر من المجموع الكلى للشعبة العلمية، و328 درجة فأكثر للشعبة الهندسية و269.5 درجة فأكثر للشعبة الأدبية.

الحد الأدنى من تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى



ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021

ويتم إدخال البيانات عبر موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg ، على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام المرحلة، خلال رقم الجلوس ورقم سرى لتحديد رغبات الالتحاق بالكليات المختلفة من بين قائمة أسماء الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية وفق التخصص والشعبة، ويراعى إتمام اختيار 75 رغبة من بين الكليات والمعاهد المتاحة، ويتاح إمكانية تعديل الرغبات فى أى وقت قبل الساعة السابعة مساء آخر يوم للمرحلة الأولى، وبعد إتمام الخطوات السابقة يمكن طباعة الرغبات ورقيًا أو حفظ نسخة منها على الحاسب الشخصى.

آليات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وحددت وزارة التعليم العالى عدة طرق للاستعلام عن نتائج تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021، ما بين تسجيل الدخول إلى موقع www.tansik.egypt.gov.eg، بعد انطلاق مرحلة التنسيق الثانية، وطباعة استمارة الترشيح، أو الإتصال برقم 19468 للرد على أى استفسارات متعلقة بعملية تنسيق الجامعات.