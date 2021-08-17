الأول على الثانوية «دمج»: «كلل الله مجهودي بالتفوق بعد 27 جراحة بالعين»

“كلل الله جهد ابنى بالنجاح وعوضه خيرا بعدما فقد عينه، وأجرى 27 عملية جراحية غير ناجحة”.. كانت تلك كلمات الأب الذى غمرته السعادة بنجله، بعد أن حصد المركز الأول على طلاب الدمج من أبناء محافظة الشرقية.

وفى حديثه لـ"الدستور“ قال الدكتور محمد على النوبى، والد الطالب حسام محمد على النوبى، الحاصل على المركز الأول شعبة ” علمى - علوم دمج " على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة، إن نجله كان متوقعا أن يكون اسمه بين أوائل الطلبة، لافتا إلى أنه قد جد واجتهد، وهيأ له المنزل المناخ المناسب، ليحصل على ما حصل عليه.

وأضاف أن نجله كان مولودا طبيعيا، لولا ولد غير ملتزم، بالمرحلة الإبتدائية، أحدث له إصابة بالعين اليسرى، استدعت إجراء عدة عمليات جراحية، ولكن شاءت إرادة الله أن يكون بين طلاب الدمج.

واستكمل الدكتور محمد النوبى، والد الطالب حسام صاحب المركز الأول، أن أشقاء حسام متفوقين، فشقيقته إيمان تدرس بكلية الصيدلة بالمرحلة الثانية، وشقيقه الأصغر “ أحمد ” متفوق بدراسته فى الصف الثالث الإعدادى، وكان جهد حسام كافيا أن يكون هناك توقعات من أسرته أن يجدوا اسمه بين الطلاب الأوائل.

وعن النتيجة قال والد الطالب، إنهم عرفوا النتيجة من خلال متابعة مؤتمر الوزير الذى أعلن فيه اسم الأوائل، ولم يتلق مكالمة خاصة من الوزير أو المحافظ بعد.

وعن مثل الطالب الأعلى قال حسام أن مثله الأعلى هو والده، الدكتور محمد النوبى، وأنه يحلم بأن يلتحق بكلية الطب البشرى، مخاطبا الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن يتقبله بين طلاب كلية الطب بالجامعة.

يذكر أن الطالب حسام محمد النوبى، نجل الدكتور محمد النوبى، استاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الأزهر، ووالدته ربة منزل، وعلى مشارف مناقشة رسالة الماجستير خاصتها، ولديه شقيقة واحدة واخ أصغر، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.