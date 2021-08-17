تنسيق المرحلة الأولى.. 88.4% الحد الأدنى لـ«علمى علوم» و65.7% للأدبى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات سيكون 88.4% للعملي علوم و80% للرياضة و65.7% للأدبي.

وأضاف عبدالغفار، أن المرحلة الأولى للتنسيق ستنطلق السبت المقبل 21 أغسطس، وتنتهي 25 أغسطس، على أن تعلن نتيجتها 28 أغسطس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن داخل وزارة التربية والتعليم، بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وأضاف خلال المؤتمر المنعقد الآن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن الأسئلة الجديدة معيارية موضوعة بشكل علمي، ولذلك تم بناء بنوك أسئلة بمواصفات عالمية للمرحلة الثانوية، مؤكدًا أن الامتحان النهائي كان الرابع بعد 3 امتحانات تجريبية.

وأكمل، أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، إذ إن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل بنك المعرفة وحصص مصر للتعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم، واستخدمها عدد هائل من الطلاب.

حجب نتيجة الثانوية العامة

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بحجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لـ طالبين ابني عضو مجلس نواب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريبهما ونشرهما نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهما على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميًا وتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.