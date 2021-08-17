الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال ناعيًا فيصل ندا: فقدنا قلما أثرى وجداننا بأعمال خالدة

السيناريست الراحل
السيناريست الراحل فيصل ندا

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، السيناريست فيصل ندا الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال جلال إن الدراما التلفزيونية والسينمائية والكتابة المسرحية فقدت قلمًا أثرى وجداننا بالعديد من الأعمال الخالدة، وأن ندا كان أيضًا صاحب تأثير في الإنتاج الفني بشكل عام، وكانت له بصمته الإبداعية الخاصة، رحم الله الراقي المحترم الكاتب الكبير فيصل ندا واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان.

فى الوقت نفسه، نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السينارست فيصل ندا الذي غيبه الموت اليوم، وقالت إن الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز، لافتة إلى أن إبداعاته شكلت جزء مهم من تاريح السينما والمسرح والتليفزيون فى مصر والوطن العربى ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته كما قررت الوقوف دقيقة حداد في جميع مسارح الدولة اليوم قبل بداية العروض المسرحية.

آخر تصرحيات فيصل ندا المخرج خالد جلال سيناريست مسرحية المتزوجون فيلم يارب ولد

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