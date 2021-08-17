خالد جلال ناعيًا فيصل ندا: فقدنا قلما أثرى وجداننا بأعمال خالدة

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، السيناريست فيصل ندا الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال جلال إن الدراما التلفزيونية والسينمائية والكتابة المسرحية فقدت قلمًا أثرى وجداننا بالعديد من الأعمال الخالدة، وأن ندا كان أيضًا صاحب تأثير في الإنتاج الفني بشكل عام، وكانت له بصمته الإبداعية الخاصة، رحم الله الراقي المحترم الكاتب الكبير فيصل ندا واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان.

فى الوقت نفسه، نعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السينارست فيصل ندا الذي غيبه الموت اليوم، وقالت إن الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز، لافتة إلى أن إبداعاته شكلت جزء مهم من تاريح السينما والمسرح والتليفزيون فى مصر والوطن العربى ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته كما قررت الوقوف دقيقة حداد في جميع مسارح الدولة اليوم قبل بداية العروض المسرحية.