الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بائع خردة يطعن ميكانيكي بسكين لتدخله لفض مشاجرة بالدقهلية

طعن ميكانيكي بسكين
طعن ميكانيكي بسكين

أصيب ميكانيكي بطعنة نافذة أسفل الصدر من الناحية اليسري بعدما طعنه بائع خردة بسكين؛ لتدخله لفض مشاجرة بين المتهم ونجل خاله بعزبة الدوار التابعة لقرية الحلبوني بشربين بالدقهلية، وتم تحويل المصاب من مستشفى شربين العام إلى مستشفي المنصورة الدولي لخطورة حالته.
 

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول عبدالفتاح رمضان عبدالعزيز يوسف، 25 سنة، میکانیکي، مقيم عزبة الدوار التابعة لقرية "الحلبوني" دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى ، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم "أحمد.ي.أ" 29 سنة، بائع خردة، ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث إصابته، وذلك حال تدخله لفض مشاجرة بين نجل خاله والمتهم.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم ، وبمواجهته في محضر الشرطة إعترف بارتكاب الواقعة لذات السببوبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/13550 جنح مركز شربين ، وجاري العرض علي النيابة.

الدقهلية ميكانيكي طعنة بائع خردة اصابة

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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