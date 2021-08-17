ظهرت الأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ببوابة الثانوية العامة

ظهرت الأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من بوابة الثانوية العامة.. يبحث الكثير عن نتائجهم عبر محرك البحث "جوجل"، وتتيح جريدة "الدستور" نتيجة الثانوية العامة بعد عدة دقائق بالدرجات في أقرب وقت وسوف يحصل عليها الطلاب، ولكثرة الضغط على البحث عن النتائج دفع "الدستور" لتقديم النتائج بشكل سريع ومباشر.

ظهرت نتيجة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢١ نتيجة الصف الثالث الثانوي بشكل رسمي بعد عدة دقائق لاعتمادها من وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، ومتاحة من خلال موقع الدستور عبر الرابط التالي: https://natega.dostor.org/ وعلى بعض من المواقع الإلكترونية، والموقع الرسمي لوزارة التعليم والتربية.

ظهرت الأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من بوابة الثانوية العامة

قال طارق شوقي، "وزير التربية والتعليم"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن نتيجة الثانوية العامة ستتاح بالدرجات كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية من خلال بعض المواقع المصرية الاخبارية والالكترونية، بعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحفي، في نفس ذات اليوم عبر رابط وزارة التربية والتعليم، لكي يتمكنوا من معرفة التفاصيل الكاملة عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١، وكافة درجات جميع المواد التعليمية وترتيب الطلبة، ومعرفة مجموع كل مادة من المواد والنسب المئوية.

الخطوات الصحيحة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2021

يبحث كثير من طلاب الشعبتي العلمي والأدبي عن نتيجة الثانوية العام في الصف الثالث الثانوي الدور الأول ٢٠٢١.

ويتاح الاستعلام عن نتيجة الصغ الثالث الثانوي هذا العام من خلال رابط الدستور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة موقع التربية والتعليم بعد ثلاث ساعات من إعلانها وذلك وفقا لبعض تصريحات الوزير، وتظهر عبر موقع بوابة "الدستور"، ويلزم تسجيل رقم الجلوس وتسجيل كتابة الاسم بالكامل وذلك كما مسجل في البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب/ة.

ولاسيما أن امتحانات الصف الثالث الثانوي، في هذا العام قد تمت وسط إجراءات احترازية و اجراءات مشددة، وذلك أثناء دخول الطلاب وأيضا أثناء تواجدهم وسط اللجان وذلك وقت تأدية الامتحانات.