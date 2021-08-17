أولياء أمور أوائل الثانوية العامة بكفر الشيخ يوجهون رسالة لوزير التعليم

حصدت محافظة كفر الشيخ مركزين في أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وذلك حسبما أعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، إذ حصدت الطالبة آية محمد علي سليمان، المركز الثالث على مستوى الجمهورية مكرر علمي علوم، فيما حصد أحمد حسام محمد فرج، الفائز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة "علمي رياضة".

وتحدث وليا أمر الطالبين لـ"الدستور" عن ظروف تفوق ابنيهما، موجهين رسالة لوزير التربية والتعليم.

بداية يقول الدكتور محمد علي سليمان، طبيب والد آية، إن ابنته كانت تذاكر ما يقرب من 12 ساعة يوميًا وكان يشجعها على ذلك شقيقها الذي يدرس في كلية الطب وهي دائما كانت متفوقة في دراستها وكنا نتمنى أن نكون من الأوائل وتوقعنا ذلك، مؤكدا أن قدوتها من العظماء مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور محمد مشالي وغيرهما من النوابغ.

وأكد الدكتور محمد سليمان، أن نجلته سوف تلتحق بكلية الطب لكي تصبح طبيبة مثلي ومثل شقيقها ولكنها حتى الآن لم تستقر على الجامعة التي سوف تدرس بها، موجها رسالة للدكتور طارق شوقي قائلا: "النظام الجديد كويس جدا ولكن الناس قلقة منه لأنه جديد عليهم فنحتاج إفهامهم لكي يعرفوا مزاياه".

فيما قال حسام محمد فرج، موظف بإدارة أوقاف فوه والد أحمد، إنهم لم يكونوا يتوقعوا نهائيا أن يكون نجلهم من الأوائل وأن ذلك كان مفاجأة لهم، وأن أحمد كان لا يكمل 8 ساعات مذاكرة يوميا وأنه أصبح قدوة لشقيقه الذي سوف يلتحق بالثانوية العامة العام المقبل، مؤكدا أن نجله سوف يلتحق بكلية الهندسة والتي طالما حلم بها.

ووجه والد أحمد رسالة إلى وزير التربية والتعليم قائلا: "أشكرك على تطوير نظام التعليم والذي ساعد على تفوق ابننا بفضل جهودك وربنا يعينك".