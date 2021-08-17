القليوبية تحصد مركزًا واحدًا بين أوائل الثانوية العامة

حصدت محافظة القليوبية مركزًا واحدًا بين أوائل الثانوية العامة 2021، والتي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم، وذلك بقسميها العلمي والأدبي.

وحصد الطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق التهامي من مدرسة عمار بن ياسر بنين بمجموع 401 وحصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية.

وهنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب الناجحين والطالب عمر محمد أحمد عبدالرازق الثالث جمهورية علمي رياضة المتفوق وكل الطلاب المتفوقين.

وكان 40 ألفًا من طلاب القليوبية بالثانوية العامة قد أدوا امتحانات الثانوية العامة في 135 لجنة على مستوى المحافظة شهدت إجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر، ويجري وزير التربية والتعليم اتصالًا هاتفيًا بالطلاب الأوائل على الثانوية العامة 2021 وتقديم التهنئة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.

وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد في إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يحتوي على درجات الرأفة، نافيًا ما تردد من أن هناك عشرة في المئة يتم إضافتهم درجات الرأفة حيث إن هذا الأمر لا وجود له أي أساس من الصحة، كما تم حجب نتائج الطلاب الغشاشين والمتورطين فى تسريب الامتحانات وأيضًا من قاموا بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم وسيتم تطبيق العقاب الرادع عليهم وعلى غيرهم.