تعلمِ تنظيم وقتك.. كيف تغير الأمومة حياتك للأفضل؟

كثير من النسوة يحصلن على العديد من النصائح أثناء فترة الحمل حول كيفية عدم النوم والتعامل مع مشاكل الطفولة، ما يجعل الأمهات تخشى المسئولية، لكن بمجرد وصول طفلهن الصغير، قد يندهشن من عدد الملذات الموجودة على طول الرحلة، لهذا يجب على كل امرأة أن تضع في اعتبارها كونها أمًا جديدة أنه أمرًا مدهشًا، لهذا تستعرض “الدستور” في السطور التالية بعض من فوائد كونك “أمًا جديدة”.

كيفية تنظيم وقتك

قبل أن تصبحين أمًا يمر الكثير من الوقت دون إنجاز أي شئ فيه، لكن الأمومة لديها طريقة لتحويلك إلى خبيرة بكفاءة، لن تمضي أبدًا 20 دقيقة مره أخري بنفس الطريقة التي كانت تمضي بها قبلا.

لا عجب أن الأمهات العاملات أكثر إنتاجية في العمل ليس هناك مجال للتأخر عندما يكون لديك جليسة أطفال تنتظرك مع طفلك أو حضانة نهارية علي وشك الإغلاق، أو حتى أقارب يعتنون بطفلك ويكونون في إنتظاركِ.

وبالتالي تتعلم جميع الأمهات وضع روتين منظم لهن، لكي يتمكنن من الذهاب إلي العمل و متجر البقالة، ثم إلى المنزل لتناول طعام الغداء وأخذ قيلولة مناسبة لهن.

بناء عائلة

بإنجاب طفل، تصبح أولوياتك وقيمك واضحة تتسع أسرتك قليلاً أكثر منك انت وزوجك، باستقبال الضيف الجديد حيث تصبحون بمثابة فريق، تنظرون إلى هذه العائلة الصغيرة وتفكرين أنه أصبح لديك عائلة بشكل فعلي، فأنت ركن أساسي بها، إضافة إلى عائلتك.

تعطي أهمية لأمور معينة

قد يكون منزلك في حالة من الفوضى لفترة من الوقت، قد تتخلين عن بعض الأشياء وتفسحين المجال لعالم طفلك فتذكارات المدرسة الثانوية لم تعد مهمة بالنسبة لك، ولا الملابس الفاخرة وتصبح الحياة مختلفة بشكل أكبر.

تتخلين عن الخروج مع بعض الأصدقاء في عطلة نهاية الأسبوع واستبدال ذلك بالذهاب إلى طبيب الطفل أو إنتظاره لينتهي من أداء تمارينه الرياضية ومع ذلك انت تستمتعين بالأمر.