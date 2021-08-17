سقوط صاحب محل يتاجر في النقد الأجنبى بكفر الدوار بالبحيرة

نجحت مباحث البحيرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على صاحب محل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبي فى كفر الدوار.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام صاحب محل لتجارة الدراجات النارية، بممارسة نشاطاً إجراميا فى مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، وبحوزته "عملات أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.