كشف ملابسات واقعة السطو على ماكينة صراف آلي بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات واقعة السطو على ماكينة صراف آلى وسرقة مبالغ مالية من داخلها، بالمنصورة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من مدير إحدى المدارس بسرقة ماكينة صراف آلي المثبتة بسور المدرسة.

وتبين من خلال الفحص بأن الماكينة ملحق بها من الداخل غرفة لها باب من الصاج، وتبين فتحه وبداخلها خزينة يتم تغذيتها بالأموال وبها آثار كسر ونشر بأجزائها، وبمراجعة الشركة المسئولة عن تغذية الماكينة بالأموال تبين أن المبلغ المستولى عليه يتجاوز الـ400 ألف جنيه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سبق اتهامه فـى 10 قضايا أبرزها “سرقة، سلاح أبيض”، ومقيم بدائرة قسم الزهور ببورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وقام بتسليم جزءًَ من المبلغ المالى لوالده “سائق” ومقيم بقرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم ضبطه والمبلغ المالى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.